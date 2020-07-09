В Аксае Ростовской области открылся новый диализный центр

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Новый диализный центр в Аксае дополнил сеть диализных центров немецкой Fresenius Medical Care в Ростовской области и полностью обеспечил потребность диализных мест в Аксайском районе.

Запуск центра диализа в Аксае — очередной этап в работе компании «Гемодиализный центр Ростов» (российского подразделения международной сети диализных центров немецкой компании Fresenius Medical Care) в донском регионе. С учётом нового объекта в Аксае, Fresenius запустила уже восемь центров гемодиализа в Ростовской области. На их базе получают специализированную помощь более 630 пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Инвестиции в создание диализного центра в Аксае к настоящему времени составили около 105 миллионов рублей. Как и в случае с другими своими центрами, в перспективе Fresenius может нарастить вложения в оснащение и развитие отделения диализа в Аксае. На этапе создания в Ростовской области у компании в настоящее время остаётся ещё один объект — центр диализа в Азове, который планируется открыть во втором полугодии текущего года.

Диализный центр в Аксае отвечает лучшим стандартам современного медицинского учреждения и построен с соблюдением всех норм Fresenius Medical Care. Центр оснащен двадцатью новейшими аппаратами «искусственная почка» и готов принять до 120 пациентов в неделю. В аксайском диализном центре работают высококвалифицированные врачи-нефрологи и диализные сестры. Помимо гемодиализа здесь планируется также проводить процедуры перитонеального диализа.

В компании отмечают, что открытие нового центра амбулаторного гемодиализа в Аксайском районе положительно отразится на качестве и продолжительности жизни нефрологических пациентов в Ростовской области. Помимо жителей Аксайского района, в новом центре готовы оказывать помощь пациентам из любых других донских муниципалитетов.

Fresenius Medical Care — мировой лидер в организации диализного лечения, разработке и производстве высококачественного оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии. Компания поставляет оборудование и расходные материалы для диализа в медицинские учреждения России уже более 30 лет. 86 центров Fresenius в 34 регионах РФ предоставляют качественное лечение более чем для 8 900 пациентов.