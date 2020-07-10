На Коммунарской линии метро пройден первый тоннель

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В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» на строящейся Коммунарской линии метро, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

«Тоннелепроходческий комплекс „Дарья“ возвёл правый тоннель длиной 826 метров на глубине порядка 13-19 метров в легких глинах и тяжелых суглинках с прослойками гравия, дресвы (крупный песок) и щебня», — сказано в сообщении.

Это первый тоннель для Коммунарской линии. Он прошел под МКАДом, Троицком лесопарком и нежилой застройкой с большим количеством инженерных коммуникаций.

Сейчас с помощью щита «Полина» прокладывается левый тоннель на Коммунарской ветке. Параллельно со строительством тоннелей рабочие приступили к сооружению будущих станций.

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«Сегодня на станции «Улица Генерала Тюленева» ведётся разработка и укрепление котлована, а на «Славянском мире» производится устройство основных конструкций станции и возведение ограждения котлована по технологии «стена в грунте», — подчеркнул гендиректор АО «Мосинжпроект (генподрядчик строительство метро) Юрий Кравцов.

Для строительства новой линии метро сейчас используется семь тоннелепроходческих комплексов.

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК «Крымская» до Троицка, она станет одной из самых длинных в московском метро (около 38 км с 16 станциями). Ветка обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы, также еще одну линию метро получит Юго-Западный административный округ. Ожидается, что ею будут пользоваться около 100 000 человек в день.

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