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Электроника и электротехника

Новый сетевой управляемый коммутатор Fastwel NM800

 © www.fastwel.ru

Российский разработчик компьютерного оборудования для промышленных и специальных применений компания Fastwel выпустила сетевой управляемый коммутатор NM800.

Новинка предназначена для интеграции в промышленные сети различного назначения и обеспечивает общую пропускную способность до 80 Гб/сек.

Устройство Fastwel NM800 позволяет решить широкий спектр задач: от подключения видеокамер со скоростью передачи данных 1 Гб/сек и поддержкой технологии PoE до агрегирования линий связи и использования оптического канала с пропускной способностью 10 Гб/сек.

Благодаря способности работать в температурном диапазоне −40…+55ºС и поддержке сетевой топологии «Резервированное кольцо» NM800 можно применять для построения отказоустойчивых промышленных сетей передачи данных.
Источник: https://www.fastwel.ru/o-kompanii/n...avlyaemyy-kommutator-fastwel-nm800/

компания Fastwel
  • Нет аватара Tcheluskin
    13.07.2003:21:08

    В новости не указано, что именно делают в России?

    Как я понял из информации на сайте компании, российская разработка устройств, поверхностный монтаж компонентов, написание или допиливание софта?

    Отредактировано: Tcheluskin~03:21 13.07.20
    #1202860
    • A S A S
      13.07.2010:49:09

      У Fastwel/Доломант собственное RnD и собственные линии поверхностного монтажа.

      Касательно ПО для коммутатора обычно пишут компании, которые именно этим и занимаются. То есть вряд-ди Фаствел делал этот сам, более вероятно, что для него по подряду кто-то писал. Но кто именно и в какой стране — трудно сказать. Могли и русские и украинцы и израильтяне. Также может быть просто уже готовая прошивка от производителя микросхемы сетевого-процессора.

      Отредактировано: A S~10:58 13.07.20
      #1202893
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