Новый сетевой управляемый коммутатор Fastwel NM800

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Российский разработчик компьютерного оборудования для промышленных и специальных применений компания Fastwel выпустила сетевой управляемый коммутатор NM800.

Новинка предназначена для интеграции в промышленные сети различного назначения и обеспечивает общую пропускную способность до 80 Гб/сек.

Устройство Fastwel NM800 позволяет решить широкий спектр задач: от подключения видеокамер со скоростью передачи данных 1 Гб/сек и поддержкой технологии PoE до агрегирования линий связи и использования оптического канала с пропускной способностью 10 Гб/сек.

Благодаря способности работать в температурном диапазоне −40…+55ºС и поддержке сетевой топологии «Резервированное кольцо» NM800 можно применять для построения отказоустойчивых промышленных сетей передачи данных.