После реконструкции открылась станция МЦД-1 «Новодачная»

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10 июля после реконструкции открылась станция «Новодачная» первой линии Московских центральных диаметров (Одинцово — Лобня), расположенная на границе подмосковного Долгопрудного и района Северный Москвы.

Как сообщает пресс-служба РЖД, за полтора года железнодорожники полностью обновили пассажирскую инфраструктуру: возвели вместо двух старых одну новую островную платформу с навесом на всю длину, современной навигацией и освещением, а также надземный переход (конкорс) с вестибюлем площадью 1600 м2.

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Реконструкция станции особенно важна для обеспечения безопасного перехода через железную дорогу. Конкорс будет выполнять в том числе транзитную функцию для соединения разных районов города, им будут пользоваться не только пассажиры, но и местные жители, а также студенты Московского физико-технического института. Ранее для перехода через железную дорогу имелся только одноуровневый пешеходный переход. С открытием конкорса пешеходный переход будет демонтирован, а платформа продлена на 18 метров.

«Новодачная» расположена в городе Долгопрудном Московской области. Первый остановочный пункт в Московской области на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 в зоне «Пригород». По восточной линии отвода железной дороги проходит граница области с Москвой.

Станция Новодачная МЦД-1 улучшила транспортное обслуживание нескольких районов города Долгопрудный и столичного района Северный, в которых проживает более 150 тыс. человек. Планируется, что пассажиропоток реконструированной станции Новодачная в 2020 году составит 4,3 тыс. человек в сутки, а через 3-4 года увеличится вдвое.

В настоящее время на МЦД-1 продолжается реконструкция станций Баковка, Окружная, Дмитровская, Тимирязевская, Петровско-Разумовская и Долгопрудная.

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