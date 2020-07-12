Челябинский завод выпустил новые модели башенных кранов

© giraffecrane.ru

Российский производитель башенных кранов GIRAFFE, выпускающий краны грузоподъемностью от трех до шестнадцати тонн, в 2019 году выпустил новые модели кранов.

В августе 2019 года пресс-служба компании сообщила о первой поставке заказчику передвижного рельсового крана-погрузчика с поворотной башней GIRAFFE новой серии TDKZ.

Новая модель разработана для погрузо-разгрузочных работ на строительстве малоэтажных сооружений, а также для обслуживания полигонов и складов.

В настоящий момент компания выпускает следующие модели кранов-погрузчиков серии TDKZ:

TDKZ-8.130 грузоподъемностью 8 тонн с вылетом 25 м;

TDKZ-10.160 грузоподъемностью 10 тонн с вылетом 30 м;

Башенный кран TDKZ-10.300 © giraffecrane.ru

Кран-погрузчик TDKP-12,5.440 © giraffecrane.ru

Кран-погрузчик TDKP-15.450 УХЛ © giraffecrane.ru

Портальный кран-погрузчик TDKP-25.525 © giraffecrane.ru

Портальный кран-погрузчик TDKP-32.480 © giraffecrane.ru

А также модели кранов-погрузчиков серии TDKP:

TDKP-10.300 грузоподъемностью 10 тонн как при минимальном, так и при максимальном вылете;

TDKP-12,5.440 грузоподъемностью 12,5 тонн с максимальным вылетом 45 м;

TDKP-15.450 УХЛ грузоподъемностью 10 тонн с максимальным вылетом 35 м;

Портальный кран-погрузчик TDKP-25.525 грузоподъемностью 15 тонн с максимальным вылетом 35 м;

Портальный кран-погрузчик TDKP-32.480 грузоподъемностью 7.5 тонн с максимальным вылетом 38 м

© giraffecrane.ru

В конце декабря 2019 года пресс-служба компании сообщила об успешном прохождении испытаний усовершенствованной модели крана GIRAFFE TDK-8.180 STANDARD, отличающейся от уже выпускаемой модели уменьшенной металлоемкостью конструкции.

© giraffecrane.ru

Грузовая характеристика башенного крана TDK-8.180 © giraffecrane.kz

Башенный кран TDK-8.180 © avtokrany.kz

Компания выпускает 7 видов строительных кранов. В частности верхнеповоротные, нижнеповоротные, быстромонтируемые башенные, краны-погрузчики, мостовые, козловые, мачтовые, а также запчасти к рельсовым и верхнеповоротным кранам.