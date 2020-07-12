Резидент ТОР «Южная Якутия» открыл предприятие по ремонту спецтехники для горной добычи

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ООО «РПБК» реализовало очередной этап проекта по созданию предприятия, оказывающего услуги по ремонту и обслуживанию спецтехники и оборудования на территории опережающего развития «Южная Якутия».

Предприятие, расположенное в поселке Чульман, выполняет комплексный ремонт и обслуживание горного и вспомогательного оборудования горно-обогатительных комбинатов «Денисовский» и «Инаглинский» компании «Колмар» (якорный резидент ТОР «Южная Якутия»). Также инвестор обеспечивает перевозку горняков и доставку грузов.

В рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резидент инвестировал в проект более 700 млн рублей и создал 642 рабочих места. На дальнейших этапах развития бизнеса вложения возрастут до 1,3 млрд рублей, а штат сотрудников расширится до 852 человек.

© minvr.ru

© minvr.ru

Сегодня в составе РПБК находятся ремонтно-механические цеха, оснащенные современным оборудованием, позволяющим обеспечить необходимый уровень ремонта горнотранспортной техники и горно-шахтного оборудования. На РПБК построены отапливаемые стояночные боксы на 100 единиц техники, бокс технического обслуживания.

«Комплекс услуг, оказываемый предприятием, не имеет аналогов в Якутии и включает мойку грузопассажирского транспорта, демонтаж, ремонт или поузловую замену узлов и агрегатов, монтаж и контрольные испытания техники и оборудования. До настоящего времени ближайший центр по ремонту спецтехники находился на Кузбассе, в 3,5 тысячах километров от города Нерюнгри. Но теперь мы обслуживаем горную технику и оборудование в непосредственной близости к производству „Колмара“. В 2019 г. на территории РПБК интенсивно велось строительство объектов. И благодаря режиму ТОР, льготы по приоритетному подключению объектов к инфраструктуре поселка Чульман, сокращенные сроки получения разрешительной документации, безусловно, сыграли положительную роль в реализации строительства. В перспективе льготы на привлечение иностранных работников без квот позволят поднять уровень рабочего персонала и ИТР», — рассказал Азрет-Али Кештов, директор ООО «РПБК».

© minvr.ru

© minvr.ru

За 2019 год резидент построил производственные и инфраструктурные объекты: административно-хозяйственный и хозяйственно-бытовой комплексы, автомойку, котельную, стояночные боксы и бокс техобслуживания.

В рамках реализации проекта планируется открытие сервисных центров крупных мировых производителей техники, таких как Sandvik, Komatsu. В планах на 2020 год завершение строительства бокса сервисного обслуживания оборудования «Famur» (Польша), ввод в эксплуатацию цеха поточного ремонта горно-шахтного оборудования, стояночного бокса № 3, реконструкция гаража 1-й очереди.

ТОР «Южная Якутия» была создана в декабре 2016 года. Крупный горнодобывающий промышленный центр расположен в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). В настоящее время на территории реализуется 16 проектов с общим объемом инвестиций более 111,2 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 8,4 тысячи рабочих мест. Свыше 36,2 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали около 6 тысяч рабочих мест.