В Приморье открылся рыбоперерабатывающий завод

© primamedia.gcdn.co

Рыбоперерабатывающий комплекс «Русский минтай» торжественно открыли 12 июля в ТОР «Надеждинская» в Приморье. На открытии завода, запуск которого приурочили к празднованию Дня рыбака, сообщили. что он будет выпускать 155 тонн продукции в сутки и обеспечит работой 350 специалистов.

Продукция пойдёт на продажу на российские рынки и за рубеж. Рыбоперерабатывающий комплекс всего состоит из 9 линий п овыпуску филе минтая блочной и штучной заморозки, фарша брикетами, стейков и многого другого.

Производство безотходное, так как планируется из остатков делать около 20 тонн рыбного жира и рыбной муки в сутки. Завод обеспечит работой около 350 сотрудников. Ожидается, что за первые 10 лет работы от завода в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит более 7 млрд рублей.

Завод «Русский минтай» — крупнейшее на сегодня рыбоперерабатывающее предприятие в Приморском крае. Его строительство ведется с использованием механизмов программы инвестиционных квот, которые позволили РРПК и другим предприятиям отрасли реализовать масштабные инвестиционные проекты по обновлению флота и созданию береговых мощностей.

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co