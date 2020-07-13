На Ставрополье запустили новую линию по розливу растительного масла

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Новую линию по розливу масла в этом году ввели на базе сельскохозяйственного племколхоза «Россия» в Новоалександровском округе. В итоге производительность выросла в три раза. Предприятие стало перерабатывать больше собственного сырья. К тому же повысилась рентабельность производства.

С начала года объём производства растительного масла в Ставропльском крае вырос на 27,5 процента. Улучшить показатели удалось благодаря инвестициям, поступившим от сельхозпредприятий.

За первые пять месяцев 2020 года местные производители выпустили почти 58 тысяч тонн растительного масла.

Кроме этого региону удалось нарастить объём экспортируемого подсолнечного масла. В 2020 году в Грузию, Иорданию, Азербайджан, Киргизию и Армению было вывезено 16 тысяч тонн масложировой продукции.