Михайловский ГОК начал опытное производство премиальных окатышей под металлизацию

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Михайловский ГОК имени А.В. Варичева компании «Металлоинвест» начал опытное производство железорудных окатышей премиального качества (DR-grade), предназначенных для последующей металлизации — производства горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ).

Пробные партии новых окатышей поставлены на Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) Компании и успешно проходят промышленные испытания при производстве ГБЖ и ПВЖ.

По итогам промышленных испытаний будут уточнены технико-экономические показатели производства DR-grade окатышей. На их основании будет приниматься решение о производстве товарных партий новой продукции.

Содержание железа общего в окатышах составляет примерно 68%, уровень вредных примесей — диоксида кремния и серы — крайне низок: 1,4% и 0,003% соответственно, что удовлетворяет требованиям мирового рынка для высококачественных DR-grade окатышей.

Выпуск DR-grade окатышей на Михайловском ГОКе — результат освоения на комбинате производства высококачественного концентрата методом флотации. Специалисты Михайловского ГОКа в ходе серии лабораторных испытаний разработали технологию производства флотационного концентрата с содержанием железа более 71% и диоксидом кремния? 1% из сырья, поставляемого с Лебединского ГОКа. В результате промышленных испытаний на участке флотации успешно произведен флотационный железорудный концентрат в плановых объемах и с плановым расходным коэффициентом. В дальнейшем на фабрике окомкования была отработана технология получения железорудных окатышей для процесса металлизации из флотоконцентрата.

Производство DR-grade окатышей — часть комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа.

Ранее окатыши Михайловского ГОКа использовались в доменных печах, а с повышением качества они будут востребованы для производства металлизованного сырья. Наш премиальный продукт будет задействован в более «зеленых» цепочках производства стали. При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов ниже на 60%.