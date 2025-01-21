На Михайловском ГОКе приступил к работе новый листогибочный станок

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На Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева, входящего в компанию «Металлоинвест», введен в эксплуатацию высокоточный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для гибки листового металла. Оборудование задействовано в работе цеха металлоконструкций управления по производству запасных частей.

Станок способен сгибать лист железа толщиной от 0,5 мм до 25 мм и шириной до 3 м. Его автоматический пресс может работать с усилием до 320 тонн и придавать металлическим пластинам необходимую для производства форму.

«Новый листогибочный станок характеризуется высокой производительностью, большую часть операций он выполняет менее чем за 2 минуты, — рассказал начальник цеха металлоконструкций управления по производству запасных частей МГОКа Алексей Смецкой. — ЧПУ обеспечивает высокое качество изделия. Оператор может задавать любые параметры будущей детали: координаты, угол сгиба, корректировать скорость и направление. А может воспользоваться и готовым чертежом: электронная память надежно хранит данные о самых востребованных изделиях».

Производитель предусмотрел специальные упоры, чтобы заготовка во время выполнения операции не съезжала с настила и размер изделия был точен до сотых долей миллиметра. Специальный датчик автоматически останавливает процесс, если в рабочей зоне пресса оказывается посторонний предмет.

Номенклатура деталей, которые будут выходить из-под пресса, включает в себя лобовые стенки на думпкары, козырьки для них и металлические ступени для изготовления ковшей экскаваторов. В дальнейшем перечень заготовок будет увеличиваться.

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