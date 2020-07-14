В Москве завершена проходка тоннеля между станциями метро «Кунцевская» и «Давыдково»
Завершилась проходка тоннеля от станции метро «Кунцевская» до «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.
С помощью 10-метрового ТПМК (тоннелепроходческого комплекса — ИФ) «Надежда» за 4,5 месяца пройдено 1372 метра двухпутного тоннеля с опережением графика, в условиях сложной гидрогеологии.
Проходка велась в зоне жилой застройки, а также под железнодорожными путями Смоленского направления РЖД и МЦД в районе станции «Кунцево-1».
После завершения работ щит будет перемещен к станции «Давыдково», откуда проложит еще около 1,5 км тоннеля до переходной камеры перед станцией «Аминьевское шоссе».
«Для сокращения сроков монтажа тоннепроходческого комплекса укрупненная сборка технологических телег производились на поверхности, после чего элементы щита в собранном виде опускались в котлован при помощи крана грузоподъемностью 750 тонн», — отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генподрядчик строительства метро в Москве) Юрий Кравцов.
Он добавил, что сейчас ведется установка основных конструкций станций западного участка БКЛ. В настоящее время на стоительстве БКЛ задействовано четыре щита-гиганта.
БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018 года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.
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