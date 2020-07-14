В Москве завершена проходка тоннеля между станциями метро «Кунцевская» и «Давыдково»

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Завершилась проходка тоннеля от станции метро «Кунцевская» до «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

С помощью 10-метрового ТПМК (тоннелепроходческого комплекса — ИФ) «Надежда» за 4,5 месяца пройдено 1372 метра двухпутного тоннеля с опережением графика, в условиях сложной гидрогеологии.

Проходка велась в зоне жилой застройки, а также под железнодорожными путями Смоленского направления РЖД и МЦД в районе станции «Кунцево-1».

После завершения работ щит будет перемещен к станции «Давыдково», откуда проложит еще около 1,5 км тоннеля до переходной камеры перед станцией «Аминьевское шоссе».

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«Для сокращения сроков монтажа тоннепроходческого комплекса укрупненная сборка технологических телег производились на поверхности, после чего элементы щита в собранном виде опускались в котлован при помощи крана грузоподъемностью 750 тонн», — отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генподрядчик строительства метро в Москве) Юрий Кравцов.

Он добавил, что сейчас ведется установка основных конструкций станций западного участка БКЛ. В настоящее время на стоительстве БКЛ задействовано четыре щита-гиганта.

БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018 года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.