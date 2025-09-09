Московские центральные диаметры (МЦД) завершили масштабную программу обновления подвижного состава. На все четыре линии вышли новые электропоезда, что ознаменовало окончание этапа, длившегося несколько лет.

Как сообщается в пресс-службе мэра Москвы, для обеспечения перевозок на МЦД было закуплено в общей сложности 4500 новых вагонов. Речь идет о моделях «Иволга» отечественного производства и электропоездах ЭП2Д. Замена парка привела к нескольким заметным изменениям в качестве перевозок. Уровень шума в новых вагонах снизился примерно на 35% по сравнению со старыми составами, а ход стал более плавным.

Все поезда оснащены системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Для пассажиров также стали доступны USB-разъемы и более понятная навигация. Еще одно изменение — увеличение пространства в салонах, что особенно ощутимо в часы пик.

По итогам обновления средний возраст вагонов на МЦД сократился в пять раз — с 23 лет до 4,5 лет. По этому показателю московские диаметры теперь называют одним из самых молодых парков пригородных сообщений в Европе.

Тем временем программа обновления продолжается на других направлениях. В июне первые новые составы «Иволга 4.0» уже начали курсировать на Ярославском направлении. Планируется, что до 2030 года там заменят 92 состава, что должно увеличить провозную способность на одном из самых загруженных маршрутов.

Также в перспективе до 2035 года новые поезда могут появиться на направлениях, связывающих Москву с городами Владимирской, Ивановской, Калужской и Тульской областей.