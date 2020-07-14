В Иркутской области построен новый мост через реку Куда

В Иркутском районе ввели в эксплуатацию новый мост через реку Куда. Он расположен на 15 километре автодороги Иркутск — Оса — Усть-Уда.

Новый мост построили параллельно со старым, который был возведён одним из первых в регионе. К нему вели подходы с опасным радиусом поворота. По этой причине здесь нередко бывали аварии. Подходы к новому мосту безопасны. Их длина составляет 1,5 километра. Протяженность самого сооружения — 134 метра, в нём три пролёта из сталежелезобетона. По новому мосту уже открыли движение. Старый в ближайшее время демонтируют.

— Подрядчик досрочно завершил работы на мостовом переходе. Всё сделано в соответствии с нормами. На подходах полностью устранены участки ненормативных спрямлений и заездов. Мост прошёл технические испытания и сдан в эксплуатацию.

В Иркутском районе идёт большой дорожный ремонт. Готова проектная документация для ремонта моста через реку Куда в селе Хомутово, определить подрядчика планируется в ближайшее время. В 2021 году в муниципальном образовании отремонтируют 56 километров автодорог, 21 километр из них — в районе Хомутово и прилегающих к нему населённых пунктах. Это участки Урик — Усть-Уда, Грановшщина — Урик — Хомутово, Куда — Хомутово.

https://irkobl.ru/news/994177/