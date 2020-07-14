В Тамбовской области открылась вторая очередь птицефабрики по производству индейки

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Вторую очередь предприятия «Тамбовская индейка» запустили в Первомайском районе Тамбовской области близ с. Никольское. Проект реализован ПАО «Группа Черкизово» и испанской Grupo Fuertes.

Новый комплекс предприятия включает три площадки откорма и одну площадку доращивания, а также убойный цех, комбикормовый завод, инкубатор и автотранспортный цех. Сегодня открыли первую площадку откорма. Полностью комплекс будет запущен к середине 2021 года.

Объём инвестиций в проект составляет 4,6 млрд рублей. Новый комплекс «Тамбовской индейки» создаст 250 рабочих мест.

В перспективе предприятие в Первомайском районе будет производить до 80-ти тысяч тонн птицы в год в живом весе.

В октябре-ноябре этот откормочный цех наполнят 25 тысяч индюшат. Каждому из них — не меньше 28-ми дней от роду, весом каждый птенец будет 1,5 кг. За 3 месяца они наберут вес 9 кг. Здесь для них будут реализованы идеальные условия. От температуры, освещенности и влажности до автоматических кормушек, которые будут подниматься по мере роста птиц.

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«Тамбовская индейка» — совместное предприятие Группы «Черкизово» и флагмана испанской агроиндустрии компании Grupo Fuertes. По итогам 2019 года оно вышло на второе место по объему выпуска продукции из мяса индейки среди российских производителей. Первая очередь «Тамбовской индейки» была запущена в 2015 году, а с 2017 года начался выпуск продукции под брендом «Пава-Пава», ассортимент которой включает охлажденное нарезанное мясо и разнообразные полуфабрикаты с добавлением натуральных специй. Для производства «Пава-Пава» используется индейка особой породы с минимальным количеством жира в мясе. В 2019 году «Пава-Пава» получила премию «Товар года» в номинации «Здоровое питание в категории «Блюда из мяса индейки».

По словам генерального директора предприятия, если спрос на индейку не снизится, в 2021 году в Первомайском районе начнут строительство третьей очереди «Тамбовской индейки». Таким образом весь комплекс могут завершить за 3-4 года. Он позволит производить более 120-ти тысяч тонн индейки в живом весе и обеспечивать высококачественным диетическим продуктом и регион, и всю страну.

«Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции, который входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

Тамбовская область на протяжении последних двух лет занимает 4 место в общероссийском рейтинге по производству мяса птицы. Во всех категориях хозяйств содержится 12,4 млн голов птицы. Помимо «Тамбовской индейки» с 2014 года на полную мощность запущены две крупные птицефабрики: Инжавинская и Токаревская. Благодаря этим проектам производство мяса птицы на убой в живом весе увеличилось за последнюю пятилетку в 2,5 раза (310 тыс. тонн в 2019 году против 124 тыс тонн в 2014 году).