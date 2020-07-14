В Тульской области открылись два новых детских сада

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13 июля в Тульской области в штатном режиме возобновили свою работу дошкольные образовательные учреждения. А в Новомосковске к тому же открылись еще два новых детских сада: № 56 в Вахрушевском микрорайоне и № 57 в микрорайоне Гипсовый.

Последний из них рассчитан на 160 мест, в нем работает 8 групп примерно по 20 человек в каждой. Две из них — ясельные, две — оздоровительной направленности. В ближайшем будущем группы детского сада будут полностью укомплектованы.

Также начинает работу детский сад № 56, рассчитанный на 240 мест. Там уже подготовили группы, актовый зал, музыкальный кабинет и остальные помещения, завезли мебель, игровое и развивающее оборудование.

Все дошкольные учреждения соблюдают требования Роспотребнадзора: сотрудникам и детям каждое утро проверяют температуру, проводится дезинфекция помещений и проветривание, соблюдается масочный режим.

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https://1tulatv.ru/novosti/141100-v-novomoskovske-otkrylis-dva-novyh-detskih-sada.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews