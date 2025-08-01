Открыто движение по новому путепроводу в Тульской области

© t.me

Сегодня 31 июля открыто рабочее движение по новому путепроводу через железную дорогу в Узловой!

Новый путепровод позволит увеличить пропускную способность, повысит безопасность дорожного движения за счёт ликвидации пересечения с железнодорожными путями на одном уровне.

© t.me

Путепровод обеспечит безопасный переход жителей, в том числе маломобильных, так как он оснащён лифтовыми платформами. Объект уникален: строительство велось в стеснённых условиях городской застройки с большим прохождением инженерных сетей. Было выполнено благоустройство территории, прилегающей к строящемуся путепроводу, отремонтированы тротуары и автомобильная дорога, ведущая к автовокзалу.

© t.me

Движение по путепроводу открыто, и долгие пробки перед переездом остались в прошлом.

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