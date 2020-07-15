© mii.mosreg.ru

Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы, таким образом компания завершила организацию полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области.

«Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного цикла. В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране не делает никто», — подчеркнул генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.

Корпорация «Промтех» самый крупный работодатель подмосковной ОЭЗ. Сегодня на ее предприятиях создано 1600 рабочих мест. А инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 млрд рублей.

Корпорация объединяет пять компаний: «Промтех-Дубна», «ОКБ «Аэрокосмические Системы», «Промтех-сервис», Дубненский кабельный завод и Дубненский завод коммутационной техники.

На предприятии используются прогрессивные инновационные технологии при проектировании и производстве бортовых кабельных систем для среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21, который по летно-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, подчеркнули в материале.