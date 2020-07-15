Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы
Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы, таким образом компания завершила организацию полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области.
«Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного цикла. В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране не делает никто», — подчеркнул генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.
Корпорация «Промтех» самый крупный работодатель подмосковной ОЭЗ. Сегодня на ее предприятиях создано 1600 рабочих мест. А инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 млрд рублей.
Корпорация объединяет пять компаний: «Промтех-Дубна», «ОКБ «Аэрокосмические Системы», «Промтех-сервис», Дубненский кабельный завод и Дубненский завод коммутационной техники.
На предприятии используются прогрессивные инновационные технологии при проектировании и производстве бортовых кабельных систем для среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21, который по летно-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, подчеркнули в материале.
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15.07.2019:34:49
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