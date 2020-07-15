В Петербурге запустили новую подстанцию для снабжения жилых массивов на севере города
Новую распределительную подстанцию 110/10 кВ «Каменка» распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование — ПАО «Ленэнерго») ввели в эксплуатацию в Приморском районе Петербурга. Объект обеспечит электроснабжением новые жилые массивы Приморского и Выборгского районов города.
При строительстве подстанции учтены все требования концепции «Цифровая трансформация 2030». Здесь установлено самое современное оборудование и цифровые системы управления.
70% оборудования, установленного на подстанции, произведено на предприятиях города.
Всего в 2020 году специалисты компании «Россети Ленэнерго» планируют ввести в Петербурге 1 250 км электросетей, построить шесть подстанций и пять кабельных линий. Также в этом году организация планирует реконструировать и осуществить техническое перевооружение 16 подстанций и 3 кабельных линий. За 2019 год «Россети Ленэнерго» ввели в эксплуатацию 970 трансформаторных подстанций, построили, реконструировали и капитально отремонтировали 1 197 км электросетей.
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