В Петербурге запустили новую подстанцию для снабжения жилых массивов на севере города

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Новую распределительную подстанцию 110/10 кВ «Каменка» распределительной сетевой компании «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование — ПАО «Ленэнерго») ввели в эксплуатацию в Приморском районе Петербурга. Объект обеспечит электроснабжением новые жилые массивы Приморского и Выборгского районов города.

При строительстве подстанции учтены все требования концепции «Цифровая трансформация 2030». Здесь установлено самое современное оборудование и цифровые системы управления.

70% оборудования, установленного на подстанции, произведено на предприятиях города.

Всего в 2020 году специалисты компании «Россети Ленэнерго» планируют ввести в Петербурге 1 250 км электросетей, построить шесть подстанций и пять кабельных линий. Также в этом году организация планирует реконструировать и осуществить техническое перевооружение 16 подстанций и 3 кабельных линий. За 2019 год «Россети Ленэнерго» ввели в эксплуатацию 970 трансформаторных подстанций, построили, реконструировали и капитально отремонтировали 1 197 км электросетей.

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru

© gov.spb.ru