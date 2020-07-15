В Самарской области открылся спортивный комплекс «Салют»

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15 июля в г. Похвистнево Самарской области состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют». Объект построен в рамках государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Самарской области» на средства регионального и местного бюджетов.

Комплекс «Салют» включает универсальный игровой спортзал, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, проводить массовые спортивные мероприятия. Есть детский и взрослый бассейны, тренажерный зал с современными тренажерами и инвентарем, зал аэробики, зона для игры в настольный теннис.

© tvsamara.ru

Объект уже готов принимать любителей спорта и работать с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. В ФОКе будут заниматься юные спортсмены, различные спортивные команды, жители города и всего района. Также здесь будут проходить районные и областные соревнования.

Кроме того, в Похвистнево на завершающей стадии находится строительство еще одного спортивного объекта — ледового катка. Он возводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».