На двух патрульных катерах «Раптор» проекта 03160 подняты Андреевские флаги

15 июля 2020 года в Кронштадте (г. Санкт-Петербург) прошла церемония поднятия Андреевских флагов на двух патрульных катерах «Раптор» проекта 03160 № 715 и № 716. Катера вошли в состав Балтийского флота.

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Отмечается, что оба катера переданы заказчику досрочно. Они были построены на петербургском предприятии «Пелла».

"Рапторы" отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, а также эффективным вооружением для своего класса, корабли могут развивать скорость до 50 узлов.

В задачи катеров входит доставка и высадка групп морских пехотинцев, несение патрульной службы, перехват и задержание малых целей, а также участие в поисково-спасательных операциях.

Кроме того, катера вооружены управляемым комплексом с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), двумя пулеметами 6П41 «Печенег» калибра 7,62 миллиметра.