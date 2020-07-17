Сарапульский электрогенераторный завод начал производство электросамосвалов

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Сарапульский электрогенераторный завод из Удмуртии поставил в Казахстан электросамосвал с электроусилителем руля и электротележку с усилителем руля.

Электротранспорт изготовлен по контракту с ТОО «Казцинк» (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). Самосвал выполнен на базе электротележки производства СЭГЗ. Его отличает простота и надежность конструкции, повышенная маневренность, низкие эксплуатационные расходы.

— Освоение производства электросамосвала открывает для Сарапульского электрогенераторного завода новые перспективные направления развития, — комментирует генеральный директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев. — Эффективность, экономичность и экологичность электротранспорта делают его все более привлекательным для использования в самых разных сферах — от производственных и складских помещений до аэропортов и зоопарков. Сегодня СЭГЗ может удовлетворить любой спрос заказчиков в этой сфере.

Электротранспорт различных модификаций производится на Сарапульском электрогенераторном заводе с 1957 года. В настоящее время линейка электротележек АО «СЭГЗ» насчитывает более 50 модификаций.

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Длина, ширина и высота электрогрузовика СЭГЗ составляют 3500, 1400 и 2200 мм соответственно. Машина предлагается с тремя вариантами электродвигателей мощностью 4; 5,5 или 6,3 кВт. Несмотря на скромную мощность, грузоподъемность грузовика составляет внушительные 2-3 тонны. Правда, максимальная скорость не превышает 20 км/ч.

Напомним, СЭГЗ является производителем и поставщиком электромашины гибридной силовой установки автомобилей Aurus, ее мощность — 28 кВт (38 л.с.).Сарапульский электрогенераторный завод — оборонное предприятие, его основная продукция — генераторы, электроника, светотехника и электроприводы для боевых самолетов и вертолетов, а также компоненты для ракет и систем ПВО. С 2017 года Минобороны планово снижает объемы закупок у СЭГЗ, поэтому завод увеличивает номенклатуру и объемы выпуска гражданской продукции. Помимо электромашин для Aurus компания производит электромоторы усилителей руля для Lada и Datsun, электролебедки для лифтов, а также тестомесилки.

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