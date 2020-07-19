Российская компания изготовила новые автогидроподъемники на шасси КАМАЗ

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Компания «Мега Драйв», выпускающая краны-манипуляторы собственного производства, автогидроподъемники, мусоровозы, ломовозы и крюковые погрузчики на трех своих заводах, которые расположены в Тверской области, Татарстане и Владимирской области, в июле 2020 года представила новые автогидроподъемники на шасси КАМАЗ, предназначенные для проведения работ по обслуживанию электропередач.

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В частности, 15 июля 2020 года пресс-служба компании сообщила об отправке заказчику новой модели бортового КАМАЗ-65207 (двигатель мощностью 401 .с. экологического класса Евро 5)с гидравлическим манипулятором Inman IM-150N грузоподъемностью 6,1 т.

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13 июля 2020 пресс-служба компании сообщила о выпуске новой модели автогидроподъемника с высотой подъема 22 метра на шасси КАМАЗ-43253 (с двигателем мощностью 250 л.с экологического класса Евро-5 ). Новый автогидроподъемник с максимальном вылет стрелы 15,8 м и грузоподъемностью 250 кг способен работать от электросети 380 В.

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Компания «Мега Драйв» изготавливает автовышки с автогидроподъемниками грузоподъемностью 3, 5, 6, 7, 8 и 10 тонн на шасси КАМАЗ, HYUNDAI, МАЗ, MERCEDES, SCANIA, VOLVO, ISUZU, FUSO, HINO, AVIA, ГАЗ, DAF, MAN, DAEWOO с высотой подъема до 30 метров.