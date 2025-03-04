20 автомобилей с КМУ от Мега Драйв для дорожных служб

Компания «Мега Драйв» поставила 20 единиц спецтехники для обслуживания дорог в Москве и Подмосковье.

20 автомобилей с КМУ было изготовлено ООО «Мега Драйв» для одной из ведущих московских компаний, специализирующейся на содержании и обслуживании автомобильных дорог Москвы и Московской области. Данная техника предназначена для погрузки и перевозки различных грузов, эксплуатируется ежедневно, в любое время суток, независимо от погодных условий, поэтому должна быть надежной и выносливой. Выбор шасси и надстроек для производства пал на проверенных российских производителей.

Шасси КамАЗ 65115 с колесной формулой 6×4 и задними ведущими мостами. Это не вездеход, но он готов и способен работать на стройке, где есть грязь, также без труда может заехать по плитам или преодолеть участки бездорожья.

На автомобиле установлена крано-манипуляторная установка Инман ИМ 320 российского производителя АО «ИНМАН» (входит в состав признанного мирового лидера в области мобильного грузоподъемного оборудования концерна PALFINGER), который выпускает обширный ассортимент крано-манипуляторов как шарнирно-сочлененных, так и с тросовым подвесом крюка.

Модель ИМ 320 отличается впечатляющей грузоподъемностью в 8,5 т., а полный вылет составляет 8 м., что позволяет поднимать 3840 кг. Чтобы обеспечить такую значительную грузоподъемность, мы оснастили автомобиль задними аутригерами для создания дополнительных опор.

Компания «Мега Драйв» неукоснительно соблюдает требования российского законодательства и нормы, предъявляемые заводами-изготовителями кранов-манипуляторов и шасси. В нашем случае кран монтируется на установленные боковые щеки и фиксируется с помощью втулок, что гарантирует необходимую надёжность в соответствии с требованиями завода-изготовителя Инман. Модификация крана с шарнирно-сочлененной системой в данном транспортном решении решает проблему погрузки груза большой высоты.

Для удобства транспортировки грузов мы предлагаем два типа бортовых платформ: стальные и алюминиевые. Высота бортов может составлять 600, 800, 1000 мм или быть уникальной, по желанию клиента. Каждая бортовая платформа комплектуется быстросьемными стойками и бортами, что позволяет в считанные секунды преобразовать платформу в плоскую. Всего за минуту можно убрать борта, если груз превышает габариты, и перевезти негабаритный груз (предварительно оформив необходимые разрешения).

Ячейки и отверстия для фиксации грузов, расположенные по всей длине платформы, являются фирменным решением Мега Драйв. Большинство опций отлично подходят для перевозки бытовок — их можно крепить в любом месте, а отсутствие бокового периметра и удобное расположение крана позволяют максимально эффективно загружать пространство бортовой платформы. На данной технике они также присутствуют.

В компании «Мега Драйв» мы уверены, что каждый автомобиль, созданный нами, — это не просто средство передвижения, а надёжный помощник, способный решать сложные задачи в условиях городской среды и не только.

Уже 25 лет мы производим технику для любых задач наших клиентов, включая самые сложные, требующие повышенной выносливости и мощности техники.

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