Пермские разработчики научили интеллект отличать живое лицо от фотографии

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Компания «ВИПАКС» разработала новый модуль видеоаналитики Domination «Распознавание лиц 3D» с технологией liveness detection, который способен определять подмену лица фотоснимком или видеозаписью. Решение разработано с целью повышения безопасности по биометрическому доступу и мгновенному оповещению о попытках взлома контролирующим лицам.

Система работает в пассивном режиме, которая не требует от человека дополнительных действий (улыбки, подмигивания и т. д. ) В режиме реального времени анализируется набор физиологических, поведенческих параметров, которые и позволяют убедиться, что перед камерой живой человек. При попытке подмены лица фотографией или видеозаписью — система заблокирует вход на объект, предотвращая умышленное преступление. Интеллектуальное решение позволит контролирующим лицам вычислить злоумышленника и оперативно принять соответствующие меры.

Система может эффективно использоваться на промышленных предприятиях, в банках и в тех организациях, где установлены интеллектуальные системы распознавания лиц.

Напомним, системы распознавания лиц — это биометрическая бесконтактная идентификация человека по чертам его лица, которая может применяться как для доступа на объект, так и для защиты личных данных. Технология используется в системах видеонаблюдения и контролях доступа.