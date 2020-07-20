Пермские разработчики научили интеллект отличать живое лицо от фотографии
Компания «ВИПАКС» разработала новый модуль видеоаналитики Domination «Распознавание лиц 3D» с технологией liveness detection, который способен определять подмену лица фотоснимком или видеозаписью. Решение разработано с целью повышения безопасности по биометрическому доступу и мгновенному оповещению о попытках взлома контролирующим лицам.
Система работает в пассивном режиме, которая не требует от человека дополнительных действий (улыбки, подмигивания
Система может эффективно использоваться на промышленных предприятиях, в банках и в тех организациях, где установлены интеллектуальные системы распознавания лиц.
Напомним, системы распознавания лиц — это биометрическая бесконтактная идентификация человека по чертам его лица, которая может применяться как для доступа на объект, так и для защиты личных данных. Технология используется в системах видеонаблюдения и контролях доступа.
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