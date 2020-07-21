«Первая Картонажная Фабрика» из Калининградской области запустила новую линию

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ООО «Первая Картонажная Фабрика» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградская обл.) запустило в эксплуатацию вторую линию производства упаковки из литой бумажной массы. Теперь мощности предприятия по производству такой продукции достигают 24 млн единиц в год.

С запуском второй линии по производству литой бумажной тары «ПКФ» станет одним из крупнейших российских экспортеров премиальной упаковки для яиц и войдет в топ-5 производителей такой продукции в Восточной Европе. Экологичная продукция востребована птицефабриками Калининградской, Ленинградской областей, но в основном поставляется на экспорт.

«Первая Картонажная Фабрика» уже много лет сотрудничает с ведущими польскими птицефабриками и европейскими дистрибьюторами упаковочной продукции. С 2014 года «ПКФ» поставила в страны ЕС свыше 35 млн кареток для яиц.

Композиция бумажной массы, идущей на изготовление изделий, может быть самой разнообразной в зависимости от требований к упаковке продукции. Сейчас на предприятии производится упаковка (каретки) под 10 яиц в трех цветовых решениях с высококачественной полноцветной этикеткой.

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«Приоритетами в работе предприятий „Технополиса GS“ являются импортозамещение и экспортная экспансия. В этом смысле „Первая Картонажная Фабрика“ демонстрирует уверенные успехи, за несколько лет став одним из лидеров рынка в своей отрасли. В непростых условиях 2020 года предприятие не только продолжает стабильно работать, но и обеспечивает полную загрузку мощностей, в том числе и на перспективу. В наших планах дальнейшее расширение производства „ПКФ“, инвестиции в развитие фабрики порядка 0,5 млрд рублей в течение ближайших 5 лет и создание более 50 квалифицированных рабочих мест. По производству упаковки мы рассчитываем выйти на уровень годовой выручки свыше 1 млрд рублей, из которых не менее 30 процентов будут получены за счет экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

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«Калининградская область способна показать множество примеров ответственного подхода к окружающей среде. Не только жители региона, но и производители товаров все чаще предпочитают экологичную и безопасную бумажную упаковку, которая уже давно востребована в странах Евросоюза. Мы видим большой потенциал у этого направления и рассматриваем варианты расширения ассортимента продукции. Так, предприятие планирует освоить производство упаковки для фруктов, ягод и овощей, начать выпуск одноразовой посуды», — заявил директор «Первой Картонажной Фабрики» Марат Кавеев.

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«Первая Картонажная Фабрика» запустила производство литой бумажной тары в 2013 году. Тара из бумажного литья готовится методом отлива бумажной массы в соответствующие формы при последующем прессовании. Оборудование, установленное на линиях производства литой бумажной тары, отличается высоким уровнем автоматизации, простотой в обслуживании и обеспечивает высокое качество продукции. Цех литой тары работает на сырье собственного гофроупаковочного производства, что позволяет производить продукцию с низкой себестоимостью.

В 2019 году «ПКФ» прошла сертификацию международной системы менеджмента пищевой безопасности FSSC 22000 (Food Safety System Certification). На сегодняшний день «ПКФ» — единственный производитель картонной упаковки в Калининградской области, имеющий такой сертификат пищевой безопасности.

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Аналитика

Международный независимый институт аграрной политики (МНИАП) прогнозирует, что к 2035 году потребление яиц в мире увеличится на 50%. Потребление яиц во Франции с 2015 года выросло на 5,8%, в Польше прирост потребления яиц составил 7,2%. По объемам экспорта яиц в 2018 году лидером являлись Нидерланды с оборотом в 583 млн USD. Оборот Польши составил 251 млн USD, Германии — 158 млн USD. По объему импорта такой продукции лидирует Германия с показателем 670 млн USD. Помимо Германии, значительный объем яиц на экспорт поставляют Нидерланды-256 млн USD, Бельгия — 81 млн USD.