«Нацимбио» начал поставки первой российской вакцины «3 в одном» против кори, краснухи и паротита

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Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех начал серийное производство первой отечественной комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита у детей. Две серии препарата, действующего по принципу «три укола в одном», выпущены в оборот и готовы к отгрузке.

Разработчиком препарата «Вактривир» выступает научно-производственное объединение «Микроген» (находится под управлением «Нацимбио»). Вакцина создана из российских антигенов и будет производиться на мощностях НПО «Микроген» по полному технологическому циклу. Производство полностью обеспечит потребности отечественного здравоохранения в новой трехкомпонентной вакцине.

В настоящее время в России для защиты от трех заболеваний в рамках Национального календаря профилактических прививок используются моновакцины от кори, краснухи и паротита, а также дивакцина паротитно-коревая.

Комбинированная трехкомпонентная вакцина «Вактривир» получила регистрационное удостоверение Минздрава России в ноябре 2019 года. Новый препарат предназначен для вакцинации детей в 12 месяцев и 6 лет и разработан в рамках стратегии по развитию современных схем иммунизации в России. Препарат безопасен, способствует формированию устойчивого иммунитета и сводит к минимуму риск заболевания от трех инфекций.

«Мы поставили коммерческим заказчикам первую тысячу доз российской комбинированной вакцины „Вактривир“, которая защищает сразу от трех болезней. Применение многокомпонентных вакцин рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Это более эффективно и удобно, и в конечном счёте увеличивает охват населения прививками, укрепляя коллективный иммунитет. До конца года мы выпустим на коммерческий рынок более 77 тысяч доз нового препарата», — сказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

В прошлом году «Нацимбио» в партнёрстве с Marathon Group вывел на рынок другой инновационный препарат — четырехвалентную вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри». Препарат включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа и соответствует всем рекомендациям ВОЗ, в том числе по содержанию антигена. Вакцина прошла регистрацию в Минздраве в июле 2019 года, для сезонной вакцинации в регионы в 2019 году было поставлено более 5,4 млн доз.