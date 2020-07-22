На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром открылась новая развязка

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Запущено тестовое движение по новой транспортной развязке на 1342-м километре трассы М-4 «Дон» в районе Тлюстенхабля в Адыгее.

— Теперь убраны все левоповоротные съезды, что сделало трассу на этом участке безопаснее, — сообщили в пресс-службе «Автодора».

Также повысилась и пропускная способность трассы в Теучежском районе Адыгеи между Тлюстенхаблем и Краснодарским водохранилищем.

Теперь водители, которые едут со стороны Горячего Ключа или Адыгейска в Тлюстенхабль могут по новой развязке попасть на улицу Адыгейскую или съехать с трассы М-4 (Восточный обход Краснодара). Для тех, кто направляется из Адыгеи в Ростов-на-Дону и далее в Москву, могут воспользоваться удобной разворотной петлей.

Строительство транспортной развязки началось в конце 2018 года.

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— Сейчас дорога на этом участке имеет 1А техническую категорию с разделенными встречными потоками, современным светодиодным освещением и шумозащитными экранами, — добавили в «Автодоре».

Помимо строительства транспортной развязки, рядом с автобусной остановкой был возведен надземный пешеходный переход.

Ежесуточно на этом направлении проходит более 62 тысяч автомобилей в сутки, треть из которых грузовики.

Как сообщали «Кубанские новости», в июне этого года возле аула Тугургой был открыт новый съезд с Южного обхода Краснодара на трассу М4 «Дон». Для водителей, которые едут по трассе М-4 «Дон» со стороны Крымска и Абинска в сторону аэропорта Краснодара по Южному обходу, открыт новый съезд.

Это позволит убрать пробки на данном отрезке, так как водители теперь могут сразу по этому левоповоротному съезду через новый мост заехать на трассу М-4. До этого им приходилось выезжать на федеральную дорогу в сторону Джубги, совершать большой перебег и разворачиваться на трассе, что приводило к пробкам в сторону моря.

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