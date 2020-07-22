Подмосковный молочный завод запустил новую линию по производству мороженого
Акционерное общество «Дмитровский молочный завод», который находится в городе Дмитров, запустило новую линию по производству мороженого. Производительность линии 27 тысяч штук в час.
Новейшее оборудование позволяет значительно расширить ассортимент продукции. Линия готова выпускать четыре разных формата мороженого. Это и знакомый с детства пломбир в стаканчике и эскимо премиум-класса, маленькие и большие вафельные рожки со множеством наполнителей и разными вариантами обсыпки и украшений. Возможности линии дают воплотить в реальность любые вкусовые предпочтения.
Проект реализован совместно с АО «Тетра Пак», которое стало поставщиком технологического оборудования.
Завод также производит молоко, сметану и творог. Ассортимент продукции состоит из более 200 наименований. Предприятие участвует в выставках международного уровня, является лауреатом международных конкурсов.
Прямая доставка продукции завода в специализированном транспорте поступает в 10 тысяч магазинов в Дмитрове и еще 30 городов России. У завода есть и своя сеть фирменных магазинов, где можно купить и попробовать новое мороженое.
Читайте также...
- «Сырная карта Подмосковья» пополнилась новыми точками
- Моё Подмосковье: Молочные реки в сырных берегах
- Подмосковье стремится к лидерству на молочном рынке