Подмосковный молочный завод запустил новую линию по производству мороженого

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Акционерное общество «Дмитровский молочный завод», который находится в городе Дмитров, запустило новую линию по производству мороженого. Производительность линии 27 тысяч штук в час.

Новейшее оборудование позволяет значительно расширить ассортимент продукции. Линия готова выпускать четыре разных формата мороженого. Это и знакомый с детства пломбир в стаканчике и эскимо премиум-класса, маленькие и большие вафельные рожки со множеством наполнителей и разными вариантами обсыпки и украшений. Возможности линии дают воплотить в реальность любые вкусовые предпочтения.

Проект реализован совместно с АО «Тетра Пак», которое стало поставщиком технологического оборудования.

Завод также производит молоко, сметану и творог. Ассортимент продукции состоит из более 200 наименований. Предприятие участвует в выставках международного уровня, является лауреатом международных конкурсов.

Прямая доставка продукции завода в специализированном транспорте поступает в 10 тысяч магазинов в Дмитрове и еще 30 городов России. У завода есть и своя сеть фирменных магазинов, где можно купить и попробовать новое мороженое.

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