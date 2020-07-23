В Кабардино-Балкарии открыли спорт центр с бассейном

http://kbrria.ru/sites/default/files/field/image/photo-2020-07-22-15-49-14.jpg © kbrria.ru

Строительство спортивно-оздоровительного центра в городе Прохладном было начато в 2010 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 — 2015 годы». Сейчас этот долгострой центр «Олимп» полностью готов к началу эксплуатации и приёму первых посетителей. Среди помещений спортивного центра, общая площадь которых превышает 5,5 тыс. кв. метров, есть залы для борьбы, бокса, аэробики, спортивных игр, тренажёрный зал, плавательный бассейн, трибуны для зрителей, рассчитанные на 400 посадочных мест. В строительство объекта вложено 60 млн рублей средств федерального бюджета и 75,3 млн рублей средств республиканского бюджета.

© glava.kbr.ru

https://glava.k...2-16-00-30.html