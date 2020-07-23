ММК-МЕТИЗ освоил производство канатов для оснастки пассажирских лифтов

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«ММК-МЕТИЗ» освоил производство стальных ответственных канатов для пассажирских лифтов по европейскому стандарту DIN EN 12385-5 (DIN 3062).

По особому запросу потребителя «ММК-МЕТИЗ» произвел восьмипрядные канаты 10,0 мм конструкции 8×19S с органическим сердечником из синтетического материала. Данные канаты применяются для оснастки пассажирских лифтов; их конструктивная особенность определяется использованием в канате стальных проволок с комбинированной маркировочной группой 1370/1770 н/мм2. Проволоки повышенной группы прочности 1770 придают канату необходимый уровень прочности, а проволоки пониженной группы прочности 1370 повышают его пластические характеристики и выносливость.

Канаты прошли испытания, признаны соответствующими требованиям европейского стандарта и отгружены на экспорт. Восьмипрядные канаты, изготовленные по европейскому стандарту, превосходят по своим техническим и эксплуатационным характеристикам канаты шестипрядной конструкции.

Выпуск данного вида продукции стал возможным благодаря модернизации канатного производства. Пуск в эксплуатацию новых прядевьющих и канатных машин позволит расширить метизный сортамент выпускаемой продукции «ММК-МЕТИЗ» и увеличить объемы поставок на рынок лифтовой отрасли.