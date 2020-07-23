В Клетнянском районе Брянской области появился уникальный сад

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Площадь новых посадок в Клетнянском районе— 210 гектаров, за 7-8 лет она должна вырасти до тысячи гектаров. У инвесторов в планах также строительство большого фруктохранилища, завода по глубокой переработке продукции, создание 300 новых рабочих мест.

Как в скромной деревушке на краю Клетнянского района удалось засеять яблонями больше двухсот гектаров — в специальном репортаже Светланы Дробковой.

Саженцы доставлены из республики Сербия. Прежде чем разбить яблоневый сад инвестор провел большую подготовительную работу: изучил климат, взял пробы земли. Рядом находится естественный водоем, который стал источником воды для капельной системы орошения сада.

Посадку саженцев провели жители села, рядом с которым разбили сад. Они же и ухаживают за ним, оберегают от лесных обитателей. Заведующей стала Любовь Солупаева.Рядом с садом уже появилась и своя пасека на 50 ульев. В 2019 году было собрано почти 700 килограммов цветочного мёда. А пчелы опытяют не только яблони, но и вишню, черешню, сливу, персик, грушу и другие деревья.

Популярный сорта сербских яблонь уже плодоносят. В 2019 году был собран первый урожай.

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