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Судостроение и судоходство

Танкер ледового класса впервые доставил СПГ с месторождения на Ямале в Японию

 © pwo.su

Танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» впервые доставил сжиженный природный газ (СПГ) с месторождения на полуострове Ямал в порт Иокогама. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK.

Судно совершило проход по Северному морскому пути, а весь путь до Японии занял около двух недель. Об объеме доставленного СПГ не сообщается. Танкер зафрахтован японской компанией Mitsui OSK Lines совместно с еще одной компанией из Китая.

По данным «Новатэка», первая танкерная партия СПГ с месторождения на Ямале, была отгружена в Японию летом прошлого года. Японская сторона также высказывала интерес к проекту строительства терминала для перевалки и хранения СПГ на Камчатке с целью расширения сотрудничества в этой сфере.

«Ямал СПГ» (50,1% - у «Новатэка», по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди «Ямал СПГ».
Источник: https://tass.ru/ekonomika/9041529

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"Ямал СПГ", "Владимир Русанов"
  • Нет аватара nabludatel71
    24.07.2009:44:23

    Кстати, по свежему статежегоднику «ВР» фактическая география поставок СПГ из России в 2019 г. получилось такой (по торговле СПГ у них весьма адекватные цифры, т.к. они используют рыночные источники):

    Европа — 15 млн т

    Латинская Америка — 0,1 млн т

    Ближний Восток — 0,6 млн т

    АТР — 13,2 млн т, в т. ч.: Япония — 6,4, Китай — 2,5, Респ. Корея — 2,3, Тайвань — 1,5, Индия — 0,2, прочие — 0,3.

    Так как Сахалин отгружает 10-12 млн т СПГ, то поставки в Азию с Ямала были небольшими, хотя Азия всегда рассматривалась как более привлекательный рынок.

    #1204068
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