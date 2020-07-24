Танкер ледового класса впервые доставил СПГ с месторождения на Ямале в Японию

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Танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» впервые доставил сжиженный природный газ (СПГ) с месторождения на полуострове Ямал в порт Иокогама. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK.

Судно совершило проход по Северному морскому пути, а весь путь до Японии занял около двух недель. Об объеме доставленного СПГ не сообщается. Танкер зафрахтован японской компанией Mitsui OSK Lines совместно с еще одной компанией из Китая.

По данным «Новатэка», первая танкерная партия СПГ с месторождения на Ямале, была отгружена в Японию летом прошлого года. Японская сторона также высказывала интерес к проекту строительства терминала для перевалки и хранения СПГ на Камчатке с целью расширения сотрудничества в этой сфере.

«Ямал СПГ» (50,1% - у «Новатэка», по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди «Ямал СПГ».