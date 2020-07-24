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Новые заводы и цеха

В Туле открыт новый производственный цех на заводе НПО «Сплав»

 © region.center

Цех по производству реактивных систем залпового огня площадью более 3400 квадратных метров запущен на научно-производственном объединении «СПЛАВ» в Туле. Он позволит значительно снизить внутризаводские расходы. Теперь все операции по сборке сосредоточены в одном месте. В цехе выполняются сборка механической части и самые интеллектуальные операции — настройка и контроль блока системы управления.

В новом цехе будут изготавливаться детали для РСЗО «Смерч», «Ураган», «Торнадо-Г». Отмечается, что сотрудники оборонного предприятия продемонстрировали приглашенным гостям новейшие разработки, среди которых была инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», впервые представленная на параде Победы 24 июня 2020 года.

В научно-производственном объединении «СПЛАВ» подчеркивают, что на данный момент порядка 30% мирового рынка РСЗО занимают российские системы вооружения. Техника постоянно модернизируется для поддержания лидирующих позиций.

 © region.center

 © region.center

 © region.center

 © static.mk.ru

 © static.mk.ru

 © region.center

 © static.mk.ru

https://rostec....ulskom-splave-/

Источник: https://newstula.ru/fn_587460.html

Тульская область, НПО Сплав, Ростех, новое производство
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