Как строят корабли. Жить морем. ЗАВОД Выборгский судостроительный

Этапы постройки судов на берегу Финского залива. Почему от ширины судна зависит метод строительства. Как Выборгская верфь участвовала в запуске ракет в космос, а в конце выпуска, полный обзор новейшего рыбного траулера.

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