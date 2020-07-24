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Как строят корабли. Жить морем. ЗАВОД Выборгский судостроительный

Этапы постройки судов на берегу Финского залива. Почему от ширины судна зависит метод строительства. Как Выборгская верфь участвовала в запуске ракет в космос, а в конце выпуска, полный обзор новейшего рыбного траулера.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/s4xMCz9_foA
Источник: https://youtu.be/s4xMCz9_foA

Выборгская верфь, Ленинградская область
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