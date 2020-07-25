Сербская армия получила 56 полноприводных автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Патриот»
Командование армии Сербии осмотрело в пятницу 56 автомобилей УАЗ -3163 «Patriot», приобретенных в 2020 году в России.
«Транспортные средства приобретены у производителя в России в 2020 году», — заявили агентству в минобороны. Сумма контракта не раскрывается, но отмечается, что до октября планируется приобрести еще восемь УАЗ «Патриот».
По данным ведомства, последний раз подобную технику армия Сербии получала в 2006 году. Внедорожники предназначены для подразделений военной полиции, охраны иностранных делегаций, контроля за военными транспортными колонами, транспортной разведки, патрулирования, оперативно-криминалистической работы и помощи МВД.
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