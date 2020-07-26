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Армия и Флот

В Новороссийске открыты учебно-тренировочные комплексы для экипажей кораблей Черноморского флота

 © nrnews.ru

25 июля в Новороссийске были открыты учебно-тренировочные комплексы по спасательной и легководолазной подготовке «Афалина» и по борьбе за живучесть кораблей «Гефест», которые предназначены для подготовки экипажей кораблей Черноморского флота.

УТК «Афалина» предназначен для теоретической и практической подготовки обучаемых выполнению водолазных работ в условиях, приближенных к реальным. Новейший комплекс обеспечивает приобретение в береговых условиях необходимых теоретических знаний, а также практических умений и навыков по проведению водолазных работ.

 © cdnimg.rg.ru

УТК оборудован современным водолазным снаряжением, позволяющим безопасно и эффективно проводить подготовку специалистов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса до 25 обучаемых.

УТК «Гефест» предназначен для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

Комплекс позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем пробоин.

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © structure.mil.ru

 © static.kremlin.ru
Источник: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novost...-novosti/news-24072020190622-71996/

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Черноморский флот, ВМФ, Краснодарский край
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