В Новороссийске открыты учебно-тренировочные комплексы для экипажей кораблей Черноморского флота

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25 июля в Новороссийске были открыты учебно-тренировочные комплексы по спасательной и легководолазной подготовке «Афалина» и по борьбе за живучесть кораблей «Гефест», которые предназначены для подготовки экипажей кораблей Черноморского флота.

УТК «Афалина» предназначен для теоретической и практической подготовки обучаемых выполнению водолазных работ в условиях, приближенных к реальным. Новейший комплекс обеспечивает приобретение в береговых условиях необходимых теоретических знаний, а также практических умений и навыков по проведению водолазных работ.

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УТК оборудован современным водолазным снаряжением, позволяющим безопасно и эффективно проводить подготовку специалистов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса до 25 обучаемых.

УТК «Гефест» предназначен для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

Комплекс позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем пробоин.

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