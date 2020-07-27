В микрорайоне Первокирпичный Омска открыли новый детский сад

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В новом здании дошкольного учреждения «Детский сад № 366 общеразвивающего вида» откроются 7 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Детский сад на 140 мест строился в рамках нацпроекта «Демография». Из федерального и областного бюджетов на строительство детского сада направлено более 125 млн рублей, а также еще 14,1 млн на материально-техническое оснащение.

С начала 2020 года в спальных микрорайонах Омска открылись три новых детских сада, готов к вводу четвёртый, а в 2021 году будет возведено ещё семь дошкольных учреждений.

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http://omskport...n/2020/07/27/07