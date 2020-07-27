В Москве открылся новый спортивный комплекс «Акватория»

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27 июля в Москвк открыли вторую очередь Центра водных видов спорта — спорткомплекс «Акватория „ЗИЛ“.

"Сердцем» нового спорткомплекса является 50-метровый крытый плавательный бассейн на 8 дорожек шириной 2,5 метра и глубиной 2 метра, оснащенных стартовыми тумбами и панелями поворота. В бассейне установлена система хронометража компании Seiko с медиасистемой и электронным табло. Специальные шумопоглощающие панели и светодиодное освещение создают комфортные условия для спортсменов и тренеров. Бассейн полностью соответствует международным стандартам организации тренировочного процесса профессиональных спортсменов. В случае проведения соревнований возможно размещение телескопических трибун на 450 зрителей. Рядом с ним расположен открытый 50-метровый бассейн на 5 дорожек с зоной «мелкой воды», предназначенный для любительского плавания. Бассейн оборудован подводным освещением и системой подогрева обходных дорожек, что позволит посещать его круглый год и в любое время суток. Рядом с бассейном расположены фито-бар и зона отдыха и восстановления, которая включает финскую сауну, хамам и соляную пещеру.

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Ещё одним уникальным объектом «Акватории „ЗИЛ“ является батутно-акробатический зал размером 35×25 метров — один из лучших в России залов для прыжков на батуте, оснащенный полным комплектом оборудования для тренировок спортсменов олимпийского уровня.

В зале установлены 7 батутов компании Eurotramp, 2 акробатических помоста, большая надувная яма 6×8 метров. Зал оснащен современной системой измерения времени полёта и горизонтального перемещения спортсмена на батуте», — сообщили в пресс-службе.Кроме того, в новом спорткомплексе есть тренажерный зал, который предназначен для занятий общей физической и силовой подготовкой. В зале установлены универсальные тренажеры XLine и FitexPro для проработки всех групп мышц, кардиозона, тренажеры для «сухого плавания» Vasa, которые позволяют отрабатывать элементы всех стилей плавания на суше, зона свободных весов с полным рядом гантелей и штангами олимпийского класса.

Помимо бассейнов и спортивных залов в «Акватории «ЗИЛ» имеются комфортные раздевалки, в т. ч. для маломобильных граждан, тренерские комнаты, медицинские кабинеты, гардероб, кафе, магазины спортивных товаров, вендинговые аппараты, конференц-зал на 125 мест и офисные помещения для сотрудников.

Строительство Центра водных видов спорта на ЗИЛе началось в 2014 году и полностью завершено в ноябре 2019 года. Этот комплекс площадью 28,5 тыс. кв. м состоит из двух частей с возможностью раздельной эксплуатации. 15 тыс кв метров — это Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, остальную часть занимает новая «Акватория «ЗИЛ».

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