Добавить статью
Лого Сделано у нас
Модернизация

«Пензадизельмаш» установил новое оборудование для производства дизельных двигателей

 © pdmz.ru

В рамках инвестиционного проекта «Развитие производства дизельных двигателей» на АО «Пензадизельмаш» приобретено и установлено современное высокотехнологичное оборудование. Объем инвестиций проекта составляет около 1,5 млрд рублей.

В механо-гальваническом цехе № 4 были введены в эксплуатацию два станка с ЧПУ DMU 50 ecoline. Высококлассное оборудование приобретено для изготовления рычагов, применяемых на дизель-генераторах 1-ПДГ4Д.

 © pdmz.ru

В этом же цехе ведутся пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию токарно-фрезерного обрабатывающего центра DMC 125 для обработки крышек цилиндра, токарного обрабатывающего центра CTX gamma 3000 TC и двух фрезерных обрабатывающих центра HEC 800 для комплексной обработки шатунов.

В цехе дизельного производства № 2 на новом токарном станке с ЧПУ CTX 510 ecoline изготавливается силовой крепеж для дизель-генераторов 1-ПДГ4Д. Организационные мероприятия и инвестиционная деятельность позволили увеличить план производства в соотношении с 2018 годом на 50%, в результате в 2019 году выпущено 242 единицы дизельных генераторных установок.

Переход на самые современные механообрабатывающие технологии позволил переоснастить материально-техническую базу и повысить качество производимой продукции. Внедрение современного высокотехнологичного оборудования нацелено на дальнейшее развитие и совершенствование производства. В планах АО «Трансмашхолдинг» сделать Пензадизельмаш центром компетенций по производству современных дизельных двигателей мощностью до 1500 кВт и турбокомпрессоров нового поколения.
Источник: http://www.pdmz.ru/media/novosti/471/

Пензадизельмаш, Трансмашхолдинг, двигателестроение
  • Nelton Nelton
    27.07.2018:04:01

    Судя по фото, Ульяновский завод DMG mori без заказов не сидит    

    Год назад заявлялась достигнутая локализация в 40-50%.

    https://ulpress...B0%D0%B1%D1%82/

    #1204293
    • user78 user78
      27.07.2019:11:41

      +1.

      План на 2020-й — произвести более 350 таких станков и довести уровень локализации до 70%:

      «В конце 2017 года мы достигли локализации на уровне 40%, к концу этого года подтвердим 50%. В 2019 году также сделаем небольшой прирост по станкам — произведем 320 станков (в 2018 — 300 шт.) В 2020 году прогнозируем прирост еще на 10%.

      Следует отметить, что компания DMG MORI ставит перед собой цель увеличить локализацию производства до 70% и с этой целью тесно взаимодействует с российскими партнерами и поставщиками.

            

      Отредактировано: user78~19:13 27.07.20
      #1204298
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,