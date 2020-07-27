«Пензадизельмаш» установил новое оборудование для производства дизельных двигателей

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В рамках инвестиционного проекта «Развитие производства дизельных двигателей» на АО «Пензадизельмаш» приобретено и установлено современное высокотехнологичное оборудование. Объем инвестиций проекта составляет около 1,5 млрд рублей.

В механо-гальваническом цехе № 4 были введены в эксплуатацию два станка с ЧПУ DMU 50 ecoline. Высококлассное оборудование приобретено для изготовления рычагов, применяемых на дизель-генераторах 1-ПДГ4Д.

© pdmz.ru

В этом же цехе ведутся пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию токарно-фрезерного обрабатывающего центра DMC 125 для обработки крышек цилиндра, токарного обрабатывающего центра CTX gamma 3000 TC и двух фрезерных обрабатывающих центра HEC 800 для комплексной обработки шатунов.

В цехе дизельного производства № 2 на новом токарном станке с ЧПУ CTX 510 ecoline изготавливается силовой крепеж для дизель-генераторов 1-ПДГ4Д. Организационные мероприятия и инвестиционная деятельность позволили увеличить план производства в соотношении с 2018 годом на 50%, в результате в 2019 году выпущено 242 единицы дизельных генераторных установок.

Переход на самые современные механообрабатывающие технологии позволил переоснастить материально-техническую базу и повысить качество производимой продукции. Внедрение современного высокотехнологичного оборудования нацелено на дальнейшее развитие и совершенствование производства. В планах АО «Трансмашхолдинг» сделать Пензадизельмаш центром компетенций по производству современных дизельных двигателей мощностью до 1500 кВт и турбокомпрессоров нового поколения.