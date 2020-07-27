Завод по переработке масличных культур открылся в Пензенской области

© tass.ru

Завод по переработке масличных культур компании «Коноплекс» открылся на базе индустриального парка «Отвель» в Бессоновском районе Пензенской области. Объем инвестиций составил более 200 млн рублей. Это первое предприятие, открытое на площадях индустриального парка.

На высокотехнологичном оборудовании по отжиму натуральных растительных масел методом холодного прессования используются конопля, семена льна, рыжика, подсолнечника, тыквы и горчицы. Единовременно предприятие может производить до двенадцати позиций продукции. В ближайшее время планируется увеличение ассортимента масел холодного отжима, а также в проекте новые категории товаров.

Мощность нового производства составит 5 тыс тонн сырья в год; будет разливаться около 15 млн бутылок. В основном используется собственное сырье. На данный момент на производстве задействовано 50 человек, но в планах увеличение количества рабочих мест в связи с наращиванием мощностей.

© pravda-news.ru

© pravda-news.ru

© tass.ru

Компания «Коноплекс» пришла на территорию региона в 2016 году.

Индустриальный парк «Отвель» расположен вдоль федеральной трассы М5, в селе Кижеватово, в 20 километрах от Пензы. Он занимает площадь 137 га.