Смоленская фабрика «Шарм» открыла два новых швейных цеха

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Фабрика «Шарм», основанная в 1964 году, входит в состав холдинга «Русский трикотаж» и специализируется на производстве тканей и трикотажных изделий (спортивная и повседневная одежда и пр.) под торговой маркой «ТВОЁ».

В начале июля в Смоленске заработал новый швейный цех

Как сообщил генеральный директор фабрики «Шарм» Андрей Тутунин создано 69 новых рабочих мест, из них 60 вакансий — для швей. «На данный момент открывшийся швейный цех укомплектован на 72% — сейчас здесь трудятся 50 человек, в их числе, 28 швей и 15 учеников. Хочу отметить, что мы принимаем на работу, в том числе, и тех, кто не имеет профессионального опыта, поскольку на фабрике организовано обучение персонала и выплачивается стипендия. Сегодня на территории региона открыты 185 вакантных мест для трудоустройства в нашу компанию. Также мы продолжаем наращивать свои производственные мощности — уже принято решение об открытии в сентябре подразделения нашей фабрики (швейный цех на 120 рабочих мест) в Орле, — пояснил руководитель производства.

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Второй цех фабрика «Шарм» открыла в Глинковском районе, где сейчас трудятся 35 человек.

На сегодняшний день швейные цеха предприятия открыты в Смоленске, Десногорске, Рославле, Демидове, Велиже, Ельне, Глинке и пгт Озерном Духовщинского района — рабочие места созданы для более чем 1,8 тысячи смолян.

Как сообщил генеральный директор, одна из основных проблем, с которыми столкнулся «Шарм» — нехватка рабочих рук.

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https://smolensk-i.ru/business/smolenskaya-fabrika-sharm-otkryla-filial-v-glinkovskom-rajone_343917