Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника и электротехника

Компания «Старая крепость» выпускает потолочные рециркуляторы воздуха с УФ-лампами

 © www.ecolumen.ru

Компания «Старая крепость» (г.Сарапул) выпускает рециркуляторы воздуха «Эколюмен УФ» с ультрафиолетовыми лампами для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора в одном аппарате. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях. Производство шести моделей рециркуляторов разной производительности запущено в мае 2020 года.

«Эколюмен»™ собственная марка компании «Старая крепость» производящей осветительное оборудование для помещений и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Компания является действующим членом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул».

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

Диапазон УФ-С подразделяется на:

  • Дальний УФ (Far UVC) с длиной волны 280—200 нм;
  • Вакуумный УФ (vacuum UV) с длиной волны 200—100 нм;

 © www.ecolumen.ru

Ультрафиолетовые лампы как источники ультрафиолетового излучения применяются с начала XX века. В 1904 году Рихард Кюх в Германии изготовил из кварцевого стекла первую ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления. Выглядела она примерно так.

 © upload.wikimedia.org

Современная бактерицидная ультрафиолетовая лампа имеет длинную колбу. Колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона УФ-С.

Области применения рециркулятора:

  • Школы, детские сады и другие образовательные организации
  • Административные и офисные пространства
  • Торговые центры и магазины
  • Помещения сферы общественного питания
  • Салоны красоты и парихмахерские
  • Квартиры и загородные дома
  • Медицинские и спортивные учреждения
  • Предприятия промышленности
  • Помещения банковских и финансовых учреждений
  • Агропромышленные предприятия
  • Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
  2. Легко монтируются и обслуживаются,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простая замена ультрафиолетовых ламп,
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Потолочный рециркулятор «Эколюмен УФ»

«Эколюмен УФ» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

 © ecolumen.ru

  • Бактерицидная эффективность прибора до 99,9%.
  • Мощность в зависимости от модели 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 Вт.
  • Производительность в зависимости от модели 30, 60, 90 м³/час.
  • Объем помещения в зависимости от модели 40, 55, 80, 110, 150, 170 м³.
  • Срок службы УФ лампы 9000 час.
  • Световой поток 4300 Лм
  • Тихая работа, шум менее 20 дБ.
  • Степень защиты IP20.
  • Корпус изготавливается из стали с полимерным покрытием либо нержавеющей стали.

Схема монтажа в потолок

 © ecolumen.ru

 © www.ecolumen.ru

 © www.ecolumen.ru

Встраивание в потолок «Грильято».

 © clck.ru

Технические характеристики «Эколюмен УФ»

  1. Потребляемая мощность в номинальном режиме — 50-85Вт
  2. Световой поток светильника, Лм — 4300Лм
  3. Мощность бактерицидных ламп, Вт — 48Вт
  4. Производительность бактерицидного блока, м³/ч — 90м³/ч
  5. Объем обрабатываемого помещения, - максимально 170м³
  6. Вирусная эффективность до, % - 99,9%
  7. Габаритные размеры, мм — 595×595×125
  8. Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP20
  9. Срок службы светодиодов, не менее, ч — 100000 часов
  10. Срок службы УФ ламп, час — 9000 часов
  11. Частота питающей сети, Гц — 45-65Гц
  12. Коэффициент мощности (cos φ), не менее — 0,98
  13. Световая эффективность светодиодов, лм/вт — 140лм/вт
  14. Цветовая температура, К — 4000К, 5000К
  15. Индекс цветопередачи, CRI — >80
  16. Тип кривой силы света — Д 120°
  17. Вид климатического исполнения — УХЛ 4
  18. Гальваническая развязка — Есть
  19. Защита от короткого замыкания и холостого хода — Есть
  20. Материал корпуса — Листовая сталь

О компании

Производственное предприятие «Старая крепость» начало свою деятельность в 2006 году. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

  • металлообрабатывающее производство,
  • электротехнический цех,
  • покрасочная линия,
  • сборочный цех,
  • испытательный участок,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службы снабжения и маркетинга.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.ecolumen.ru,
  2. vk.com/ecolumen,
  3. www.vnisi.ru О использовании ультрафиолетового излучения для борьбы с распространением COVID-19
Источник: https://www.ecolumen.ru/

Удмуртия, рециркуляторы воздуха, малый и средний бизнес
  • Нет аватара vlad_i_slav
    09.08.2019:14:23

    Честно говоря, вызывает сомнения эффективность. Чтобы полноценно воздушную массу в помещении обрабатывать таким прибором необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, гарантирующую регулярный массоперенос от пола к потолку. Иначе он будет бесконечно гонять единственный кубометр воздуха около себя. Т. е. такой тип прибора не самодостаточен, на мой взгляд.

    Эффективно было бы обрабатывать воздушный поток на входе в помещение. Т. е. нужна приточная вентиляция. Довольно мощная для полноценного замещения воздуха в помещении. И там уже бактерии убивать.

    Или встраивать в системы кондиционирования — там хотя бы за счет перепада температур и работы вентиляторов хоть какая-то циркуляция будет.

    3-й вариант — мощные УФ-лампы, которые периодически обрабатывают весь объем помещения.

    А вот такие приборчики — скорее дань хайпу… с трудом верится в их эффективность.

    Отредактировано: vlad_i_slav~20:19 09.08.20
    #1205359
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,