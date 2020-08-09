Компания «Старая крепость» выпускает потолочные рециркуляторы воздуха с УФ-лампами
Компания «Старая крепость» (г.Сарапул) выпускает рециркуляторы воздуха «Эколюмен УФ» с ультрафиолетовыми лампами для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора в одном аппарате. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях. Производство шести моделей рециркуляторов разной производительности запущено в мае 2020 года.
«Эколюмен»™ собственная марка компании «Старая крепость» производящей осветительное оборудование для помещений и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Компания является действующим членом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул».
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Диапазон УФ-С подразделяется на:
- Дальний УФ (Far UVC) с длиной волны 280—200 нм;
- Вакуумный УФ (vacuum UV) с длиной волны 200—100 нм;
Ультрафиолетовые лампы как источники ультрафиолетового излучения применяются с начала XX века. В 1904 году Рихард Кюх в Германии изготовил из кварцевого стекла первую ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления. Выглядела она примерно так.
Современная бактерицидная ультрафиолетовая лампа имеет длинную колбу. Колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона УФ-С.
Области применения рециркулятора:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры и магазины
- Помещения сферы общественного питания
- Салоны красоты и парихмахерские
- Квартиры и загородные дома
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия промышленности
- Помещения банковских и финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
- Вокзалы и станции общественного транспорта
Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор
В письме Роспотребнадзора
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.
Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Потолочный рециркулятор «Эколюмен УФ»
«Эколюмен УФ» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.
- Бактерицидная эффективность прибора до 99,9%.
- Мощность в зависимости от модели 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 Вт.
- Производительность в зависимости от модели 30, 60, 90 м³/час.
- Объем помещения в зависимости от модели 40, 55, 80, 110, 150, 170 м³.
- Срок службы УФ лампы 9000 час.
- Световой поток 4300 Лм
- Тихая работа, шум менее 20 дБ.
- Степень защиты IP20.
- Корпус изготавливается из стали с полимерным покрытием либо нержавеющей стали.
Схема монтажа в потолок
Встраивание в потолок «Грильято».
Технические характеристики «Эколюмен УФ»
- Потребляемая мощность в номинальном режиме — 50-85Вт
- Световой поток светильника, Лм — 4300Лм
- Мощность бактерицидных ламп, Вт — 48Вт
- Производительность бактерицидного блока, м³/ч — 90м³/ч
- Объем обрабатываемого помещения, - максимально 170м³
- Вирусная эффективность до, % - 99,9%
- Габаритные размеры, мм — 595×595×125
- Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP20
- Срок службы светодиодов, не менее, ч — 100000 часов
- Срок службы УФ ламп, час — 9000 часов
- Частота питающей сети, Гц — 45-65Гц
- Коэффициент мощности (cos φ), не менее — 0,98
- Световая эффективность светодиодов, лм/вт — 140лм/вт
- Цветовая температура, К — 4000К, 5000К
- Индекс цветопередачи, CRI — >80
- Тип кривой силы света — Д 120°
- Вид климатического исполнения — УХЛ 4
- Гальваническая развязка — Есть
- Защита от короткого замыкания и холостого хода — Есть
- Материал корпуса — Листовая сталь
О компании
Производственное предприятие «Старая крепость» начало свою деятельность в 2006 году. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический цех,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
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09.08.2019:14:23