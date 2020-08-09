Компания «Старая крепость» выпускает потолочные рециркуляторы воздуха с УФ-лампами

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Компания «Старая крепость» (г.Сарапул) выпускает рециркуляторы воздуха «Эколюмен УФ» с ультрафиолетовыми лампами для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора в одном аппарате. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях. Производство шести моделей рециркуляторов разной производительности запущено в мае 2020 года.

«Эколюмен»™ собственная марка компании «Старая крепость» производящей осветительное оборудование для помещений и аппараты для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Компания является действующим членом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сарапул».

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

Диапазон УФ-С подразделяется на:

Дальний УФ (Far UVC) с длиной волны 280—200 нм;

Вакуумный УФ (vacuum UV) с длиной волны 200—100 нм;

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Ультрафиолетовые лампы как источники ультрафиолетового излучения применяются с начала XX века. В 1904 году Рихард Кюх в Германии изготовил из кварцевого стекла первую ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления. Выглядела она примерно так.

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Современная бактерицидная ультрафиолетовая лампа имеет длинную колбу. Колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона УФ-С.

Области применения рециркулятора:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры и магазины

Помещения сферы общественного питания

Салоны красоты и парихмахерские

Квартиры и загородные дома

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия промышленности

Помещения банковских и финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор

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В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Потолочный рециркулятор «Эколюмен УФ»

«Эколюмен УФ» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

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Бактерицидная эффективность прибора до 99,9%.

Мощность в зависимости от модели 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 Вт.

Производительность в зависимости от модели 30, 60, 90 м³/час.

Объем помещения в зависимости от модели 40, 55, 80, 110, 150, 170 м³.

Срок службы УФ лампы 9000 час.

Световой поток 4300 Лм

Тихая работа, шум менее 20 дБ.

Степень защиты IP20.

Корпус изготавливается из стали с полимерным покрытием либо нержавеющей стали.

Схема монтажа в потолок

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Встраивание в потолок «Грильято».

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Технические характеристики «Эколюмен УФ»

Потребляемая мощность в номинальном режиме — 50-85Вт Световой поток светильника, Лм — 4300Лм Мощность бактерицидных ламп, Вт — 48Вт Производительность бактерицидного блока, м³/ч — 90м³/ч Объем обрабатываемого помещения, - максимально 170м³ Вирусная эффективность до, % - 99,9% Габаритные размеры, мм — 595×595×125 Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP20 Срок службы светодиодов, не менее, ч — 100000 часов Срок службы УФ ламп, час — 9000 часов Частота питающей сети, Гц — 45-65Гц Коэффициент мощности (cos φ), не менее — 0,98 Световая эффективность светодиодов, лм/вт — 140лм/вт Цветовая температура, К — 4000К, 5000К Индекс цветопередачи, CRI — >80 Тип кривой силы света — Д 120° Вид климатического исполнения — УХЛ 4 Гальваническая развязка — Есть Защита от короткого замыкания и холостого хода — Есть Материал корпуса — Листовая сталь

О компании

Производственное предприятие «Старая крепость» начало свою деятельность в 2006 году. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения: