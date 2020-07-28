«Технология» приступила к выпуску элементов для авиадвигателя ПД-14 из отечественных композитов

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Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех изготовило и передало на испытания в Объединенную двигателестроительную корпорацию («ОДК-Сатурн») комплектующие — звукопоглощающие конструкции резонансного типа и прирабатываемые панели — для российского перспективного гражданского авиадвигателя ПД-14, выполненные из отечественных композиционных материалов.

Для производства элементов конструкции ПД-14 на ОНПП «Технология» в рамках программы «Импортозамещение» были разработаны и выпущены новые материалы: алюминиевые и полимерные сотовые заполнители, клеевые пленки, обеспечивающие требуемые характеристики. Конструкции пройдут испытания в составе опытного экземпляра ПД-14.

Многослойные сотовые звукопоглощающие конструкции применяются в авиационных двигателях для снижения шума, а прирабатываемые панели обеспечивают безопасную работу рабочих лопаток вентилятора. Применение композиционных материалов позволило не только повысить надежность агрегатов, но и массовую эффективность двигателя. С начала участия в программе ПД-14, с 2011 года, на ОНПП «Технология» были выпущены 25 комплектов звукопоглощающих конструкций для нового отечественного авиадвигателя.

«Решая такие задачи, наше предприятие помогает обеспечивать импортонезависимость отечественной отрасли авиационного двигателестроения. В настоящее время „Технология“ является единственным предприятием в России, серийно выпускающим такие изделия. В этом году мы уже произвели 72 комплекта для оснащения двигателей SaM 146», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.