Производственно-технологический центр по изготовлению узлов вертолетных двигателей «ОДК-УМПО»

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Уфимское моторостроительное производственное объединение (ОДК-УМПО) известно как крупнейший в России производитель авиационных двигателей. Эти двигатели составляют основу нашей боевой авиации. Именно здесь делают двигатели для новейших российских истребителей Су-35С и работают над двигателями для Су-57. Завод участвует и в кооперации по гражданскому двигателю ПД-14.

Но у уфимцев есть еще одна важная задача в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации: производство деталей для вертолетных двигателей, включая самый массовый и востребованный двигатель ВК-2500 для вертолетов «Ми» и «Ка». За ОДК-УМПО по составу кооперации закреплено 32% деталей и сборочных единиц этого двигателя.

Для большей эффективности на территории завода создан новый современный производственно-технологический центр для для производства всех деталей и узлов вертолетных двигателей, закрепленных за ОДК-УМПО. Это позволит сократить трудоемкость примерно на четверть нарастить производительность, повысить качество продукции. Совокупный объем инвестиций в создание производственно-технологического центра составляет 8,7 млрд рублей.

Этот центр был частично запущен в 2018 году: тогда заработал первый участок. Всего участков 4, каждый для производства определенной номенклатуры деталей и узлов. Позже заработал второй участок. В июле этого года были запущены третий и четвертый участки, и производственный комплекс заработал полностью.

В производственно-технологическом центре установлено 310 единиц новейшего оборудования, включая станки с числовым программным управлением, высокотехнологичные обрабатывающие центры и уникальное оборудование для сварки и пайки.

Кстати, это, наверное, первый завод, из тех что я посетил, где я увидел такой большой процент оборудования российского производства.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Первый производственно технологический участок (ПТЦ № 1), работающий с 2018 года предназначен для изготовления и сборки свободных турбин, сопловых аппаратов III ступени и сопловых аппаратов компрессорной турбины двигателя.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

На втором участке идет изготовление узлов камер сгорания.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

На этом участке уставлено уникальное оборудование для сварки и пайки деталей в аргоновой атмосфере. Эта технология уже давно применяется на УМПО, но до сих пор она предполагала непосредственное участие человека. Рабочий облачался в специальный скафандр, похожий на скафандр космонавта, и заходил в специальную камеру в которой создавалась среда из чистого аргона. Конечно, работа в таких условиях очень опасна и трудоемка.

На новом производстве ту же работу выполняют роботы. В камере установлены два робота — один держит деталь, другой её обрабатывает, например варит или выполняет пайку.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Человек находится в полной безопасности снаружи камеры, и контролирует процесс. Иногда даже может помогать роботам, через специальные резиновые рукава. Но процесс максимально автоматизирован.

Специализация третьего, недавно запущенного участка — средние и мелкие детали из стальных и титановых сплавов. На четвертом выпускают коробки приводов из алюминиевых и магниевых сплавов.

Проектная мощность производственно-технологического центра — до 350 моторокомплектов в год. На эти показатели планируется выйти уже в 2021 году.

Сейчас основой производственной программы центра являются детали и узлы двигателя ВК-2500. Напомню, что ранее этот двигатель, который используется на большинстве выпускаемых в России вертолетов, включая самый массовый Ми-8/17, производился на Украине. Но после разрыва производственно-технологических отношений в России освоили производство этого двигателя своими силами в широкой кооперации предприятий ОДК.

Можно сказать, что новый производственно-технологический центр — это последний штрих в освоении массового промышленного производства этого двигателя. Теперь в России создана полная, эффективная и законченная производственная цепочка от производства деталей до окончательной сборки двигателя на «ОДК-Климов», без каких-либо обходных путей и временных решений.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Но одним ВК-2500 задачи центра не заканчиваются. Здесь также начинается подготовка производства деталей для перспективных двигателей, таких как ВК-650 В, ВК-1200 В, а в перспективе и ВК-800 В и даже для турбовинтового авиационного двигателя ТВ7-117СТ который используется в самолётах Ил-112 В и Ил-114-300.

Впрочем, и этот список, уверен, не конечный. Возможности центра позволяют производить любые детали для двигателей мощностью до 5000 л.с.

В мире не так много стран, которые обладают подобными технологиями. Россия остается в их числе, но не только за счет сохранения великого советского наследия, но и развивая его, выводя на новый, современный технологический уровень.