В Дагестане построен завод по производству полиэтилена

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28 июля, на территории инвестиционной площадки «Уйташ» в г. Каспийске открылся новый завод по производству полиэтилена и изделий из него. Ввод в эксплуатацию завода ООО «Дагполимер» дал возможность создать 21 новое высокотехнологичное рабочее место.

Предприятие «Дагполимер» будет использовать инфраструктуру Фонда развития моногородов. На ее строительство в 2017-2018 годах Фонд выделил почти 550 млн рублей. За счет этих средств были построены газопровод, сети водоотведения и водоснабжения, две электроподстанции, а также автодорога к индустриальному парку. Все объекты введены в эксплуатацию, к ним также подключены два якорных инвестпроекта — АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Завод строительных материалов».

В Каспийске скоро будет также запущено производство текстильных тонких нитей, которые будут поставляться на переработку российским заводам. Продукция востребована в таких ёмких отраслях, как автомобилестроение, авиация, радиоэлектроника. В целом на территории инвестиционной площадки «Уйташ» реализуется 6 инвестпроектов. Общее количество создаваемых рабочих мест по всем проектам — 1411, объём инвестиций — более 2 млрд рублей.

Официально дав старт работе нового завода, руководители осмотрели его производственные линии и продукцию, в том числе пленку и полиэтиленовые гранулы. Объем ежегодных налоговых отчислений в местные бюджеты от производства ожидается в размере 1,1 млн рублей.

На сегодняшний день активно проводится работа по привлечению новых инициаторов проектов. Из тех же, кто введет свой промышленный объект уже в этом году, — ООО «Каспийский завод стекловолокна».

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Сегодня здесь ведутся строительно-монтажные работы и подводятся линии электропередач. К концу года планируется завершить строительство завода по производству стекловолокна и изделий из него, где будет работать185 высококлассных специалистов. В перспективе при реализации проекта по строительству стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна (стеклонити и стеклоровинги) планируется создание 364 рабочих мест и привлечение 2850,0 млн руб. инвестиций.

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Еще тремя инициаторами проектов ведутся работы по подготовке необходимой документации («Строительство завода безалкогольных напитков и соков» (инициатор проекта ООО «Ириб»), «Строительство мясоперерабатывающего комплекса» (инициатор проекта ООО «Агромит») и «Создание частного индустриального комплекса (парка) «Уйташ» (инициатор проекта ООО УК «АРС КАПИТАЛ»).

В целом на инвестиционной площадке «Уйташ» реализуется 6 инвестиционных проектов, из которых на реализацию 4 проектов земельные участки выделены в рамках механизма «без торгов». Общее число рабочих мест по 6 проектам составляет 1411 ед., объем инвестиций — 2072,0 млн рублей.

При этом, исходя из заявленных объемов необходимых мощностей для реализации всех проектов, потребуется увеличение мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в целях развития инвестиционной площадки «Уйташ» разработана схема прохождения ливневой канализации и автодороги. Соответствующие обращения и предварительные заявки по строительству указанных объектов направлены в Фонд развития моногородов.

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