Новый бассейн открылся в Вологде

© krassever.ru

В Вологде для посетителей открылся новый плавательный бассейн на площадке единственной в области спортивной школы олимпийского резерва «Витязь».

Площадь здания составляет более полутора тысяч квадратных метров. В бассейне пять дорожек, длина которых — 25 метров, а глубина переменная — от 1,2 до 1,8 метра. Созданы условия для пловцов с инвалидностью.В нем единовременно могут заниматься до 40 человек, и более 50 посетителей в час.

Строительство трехэтажного бассейна прошло в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». На работы было выделено 153 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

До 50 человек в час могут заниматься на пяти 25-метровых дорожках с переменной глубиной, однако в связи с рекомендациями Роспотребнадзора помещение можно использовать лишь наполовину. Так, профессиональные спортсмены восстанавливают навыки с 18 июля. Сейчас поступает много звонков от вологжан, которые хотят прийти и позаниматься.

© sun9-28.userapi.com

https://vk.com/....a.kuvshinnikov