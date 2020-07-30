Кингисеппский машзавод открыл катерное направление

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Кингисеппский машиностроительный завод в 2020 году запустил направление производства малотоннажных судов на новой производственной площадке в Назии для гражданских заказчиков и спецслужб.

Сейчас работы по этой тематике проводятся в трех основных направлениях. Первое — композитные суда с габаритами от 6 до 14,5 м. Они делаются по технологии вакуумной инфузии, что улучшает массогабаритные характеристики корпусов. Второе — суда из морского АМГ с габаритами от 6 до 24 м. Третье — узкоспециализированные катера с носовой аппарелью.

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На данный момент заложены и собираются в стапелях три алюминиевых 12-метровых катера. Головной патрульный катер ПК1200 «Сапфир» проекта 04190 заложили в конце мая и спустят на воду в августе. Он предназначен для Республиканской спасательной службы Карелии.

Водоизмещение патрульно-разъездного катера — 8,2 т, длина — 13,5 м, ширина — 3,7 м. Судно оснащено двумя 380-сильными двигателями Volvo-Penta. Запас топлива — 1200 л. «Сапфир» может перевозить до 12 человек. Рубка катера ПК1200 «Сапфир» оснащается постом управления, штурманским постом, системой кондиционирования, телевидеосистемой, камбузом с газовым снабжением, душевой кабиной, кают-компанией и спальной каютой на 3 места.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eSObgqV71WU