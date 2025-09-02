Подпишись
вчера
Судостроение и судоходство

Российские морские дроны вышли в серию: беспилотные катера поступают в войска

 © tass.ru


В России запустили серийный выпуск морских беспилотных катеров. Об этом вице-премьер Денис Мантуров сообщил в интервью ТАСС перед началом Восточного экономического форума.

Он уточнил, что производство таких аппаратов уже налажено — их постоянно совершенствуют и модернизируют. Часть разработок ранее демонстрировали президенту.

«Да, конечно, есть, и по широкой линейке, которая производится серийно. Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту», - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, есть ли в России производство безэкипажных катеров.

 "Я регулярно знакомлюсь с результатами работы наших компаний, частных и государственных, которые находятся в активной фазе не только производства, но и поставки нашим вооруженным силам и другим силовым ведомствам, которые активно используют их для выполнения специальных задач", - добавил он.

Источник: tass.ru

