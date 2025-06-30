В Июне 2025 года Компания «РосПромРесурс» завершила строительство двух катеров «Пилигрим-200М»

Многофункиональные суда были изготовлены по заказу ООО «Транснефть — Дальний Восток». Архитектурный тип — катера с рубкой типа HardTop. С помощью этих катеров будут осуществляться погрузочно-разгрузочные работы, а так же постановки боновых заграждений с борта катера, в носовой части имеется специальная откидывающаяся аппарель с гидроприводом. Они просты в обслуживании и надежны в эксплуатации. По завершению строительства катера успешно прошли ходовые испытания, в присутствии Заказчика и уже готовы к отправке на Дальний Восток.

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