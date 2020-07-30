В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и Росатома

© izhevskinfo.ru

Сарапульский завод «Элеконд» запустил серийное производство чип-конденсаторов для различной электроники. Новое оборудование, необходимое для создания конденсаторов, закупили благодаря льготному займу в Фонде развития промышленности (ФРП).

Основными потребителями продукции станут предприятия РЖД, Роскосмоса, «Росатома», МЧС, радиоэлектронной, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности.

В отличие от зарубежных аналогов, сарапульские чип-конденсаторы имеют более широкий диапазон рабочих температур — от — 60 °C до +105°С, а также более широкий диапазон номинальных напряжений — от 6,3 В до 450 В и емкость — от 1,0 до 10000 мкФ. Все это значительно расширяет сферу применения конденсаторов. Срок их службы достигает 25 лет.

Отмечается, что производимые устройства позволяют накапливать, хранить энергию, сглаживать пульсации токов. Их используют для преобразования напряжений в электронике, источниках питания, светотехнике, робототехнике, системах управления, в медицинском, нефтегазовом оборудовании, а также в железнодорожной автоматике и оборудовании аэропортов.

ФРП предоставил предприятию льготный заем в размере 280 млн рублей под 5% годовых на закупку производственного оборудования. Общий бюджет проекта модернизации составил почти 500 млн рублей.

«Благодаря поддержке Фонда развития промышленности мы смогли закупить новое высокопроизводительное оборудование и освоить современные технологии производства. Теперь на этом оборудовании мы наладили выпуск продукции, которая отвечает всем международным стандартам и требованиям. Это позволит нам в ближайшем будущем расширить географию поставок и выйти на новые рынки сбыта», — цитирует пресс-служба ФРП заместителя гендиректора «Элеконда» Владимира Конышева.

Фонд развития промышленности предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных в том числе на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов.